HÜDA PAR'lı Faruk Dinç, İslam Ülkelerinin Güç Birliği Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten İslam Ülkeleri İçin Güç Birliği Çağrısı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'nin ve diğer İslam ülkelerinin, güç birliği yaparak savunma sistemlerini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Dinç, muhtemel tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Bölgedeki Güvenlik Sorunları

Dinç, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, siyonist işgal rejiminin destekleyici güçleri olan ABD ve Batılı müttefiklerin, İran, Lübnan, Suriye ve Irak'taki terörist saldırıları ile ilgili olarak hiçbir bölge ülkesinin güvende olmadığını ifade etti.

Yeni Bir Güvenlik Antlaşması İhtiyacı

Türkiye'nin önerdiği bölge güvenlik paktı'nın önemine değinen Dinç, "Şu ana kadar ihtilaflar yüzünden ortak bir tutum sergileyemeyen İslam ülkeleri, yeni bir güvenlik antlaşmasıyla küresel haydutlara karşı birlikte hareket etmelidir," diye konuştu.

Açıklamada Askeri Üslere Dikkat Çekildi

ABD üslerinin kapatılmadığı sürece bölge güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Dinç, bu üslerin terörist saldırılara yönelik istihbarat ve lojistik destek sağladığını ifade etti. "Bölgesel güvenliğin sağlanması için ilk adım, bu üslerin kapatılması olmalıdır," diye vurguladı.

Yeni Bir Oluşum Gerekiyor

Dinç, askeri, siyasi ve ekonomik işbirliğine dayalı hızlı ve caydırıcı yeni bir oluşumun gerekliliğini dile getirerek, "Türkiye ve diğer İslam ülkeleri, güç birliği yaparak savunma sistemlerini en kısa zamanda geliştirmelidir. İslam dünyası, işgal rejiminin yaptığı suikastlara karşı en güzel yanıtı vermek zorundadır," şeklinde sözlerini tamamladı.