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HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten Fakülte Açılması Çıkışı: 'Ülke Kaynakları Göz Önünde Bulundurulmalı'

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, fakülte açılmasının ülke kaynakları ve istihdam olanakları dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:52
HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten Fakülte Açılması Çıkışı: 'Ülke Kaynakları Göz Önünde Bulundurulmalı'

HÜDA PAR’lı Faruk Dinç’ten Eğitimde Önemli Uyarılar

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması ve işsizlik sorununa dikkat çekti. Dinç, yüksekokul ve fakülte mezunlarının sayısındaki artışla birlikte işsizlik oranlarının da arttığını belirterek, "Ülke kaynakları ve istihdam olanakları göz önünde bulundurularak fakülte açılması gerekiyor." dedi.

TÜİK Verilerine Dikkat Çekti

Dinç, TÜİK verilerine atıfta bulunarak, 2012 yılında 5 milyon 913 bin 187 olan yüksekokul ve fakülte mezunu sayısının, 2021 yılında neredeyse iki katına çıktığını ifade etti. Bu durumu değerlendirirken "Bir yönüyle diplomalı işsiz ordusu yetişmiş." şeklinde bir yorumda bulundu.

Fakültelerin Altyapı Sorunları

Fakültelerin sayısının sürekli arttığını ancak bu kurumların yeterli altyapıya sahip olmadığını dile getiren Dinç, "Öğretim görevlileri yetersizken bu kadar çok fakültenin açılmaması lazım. Hatta fazlalıklar da AR-GE kurumlarına devredilmeli." ifadesini kullandı.

Kadın Doktor Sayısına Dikkat

Daha geniş bir anlamda sağlık alanına da değinen Dinç, bazı kadınların hassasiyetleri nedeniyle kadın doktor olmadığında tedavi için bekleyebildiğini belirtti ve bu doğrultuda kadın doktor sayısının artırılmasını talep etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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