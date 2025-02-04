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HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten TikTok'a Erişim Engeli Talebi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TikTok'un erişiminin engellenmesini talep etti. Ahlaki yozlaşma ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:54
HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten TikTok'a Erişim Engeli Talebi

HÜDA PAR'lı Dinç, TikTok'a Erişim Engelini İstedi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, sosyal paylaşım platformu TikTok'a erişimin engellenmesi gerektiğini dile getirdi. Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TikTok'un hem dünya hem Türkiye için bir güvenlik sorunu ve ahlaki yozlaşma yaratan bir tehdit olduğunu belirtti.

Dinç, TikTok'un birçok Avrupa ülkesinde erişime kapatıldığına dikkat çekerek, "TikTok platformu, gençlerimizi yozlaştırmakta, ailelerimizi dejenere etmekte ve ahlaki erozyona sebebiyet vermektedir. Bu platformda müstehcen içerikler, LGBT propagandası ve ahlaki yozlaştırma içerikli yayınlar yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon TikTok üyesi bulunduğunu vurgulayan Dinç, bu platformda birçok içeriğin sınırsızca ve denetimsizce yayınlandığını ifade etti.

Hükümetin, bu yılı Aile Yılı ilan ettiğini hatırlatan Dinç, "Aile Yılı'nın altının doldurulması için somut projeler ve adımlar atılmalıdır. Her şeyden önce aile yapımızı dejenere eden ve gençliğimizi yozlaştıran, medeniyet değerlerimizden uzaklaştıran TikTok gibi platformlar erişime engellenmelidir. Gençleri ve aileyi korumak devletin görevidir." ifadelerini kullandı.

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