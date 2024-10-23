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HÜDA PAR'lı Milletvekili Ramanlı'dan Aile Bütünlüğüne Vurgu

Serkan Ramanlı, arabuluculuk müessesesinin boşanmaları hızlandırmaktan çok aile bütünlüğünü korumaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:49
HÜDA PAR'lı Milletvekili Ramanlı'dan Aile Bütünlüğüne Vurgu

HÜDA PAR'lı Ramanlı'dan Önemli Açıklama

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, arabuluculuk müessesesinin aile boşanmalarını hızlandırma amacında olmaması gerektiğini dile getirdi. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, aile içindeki uzlaşmazlıkların ele alınması gerektiğini vurguladı.

Aile İlişkilerinin Önemi

Son zamanlarda intihar, cinnet gibi olumsuz olayların artışı üzerine konuşan Ramanlı, aile yapısının korunmasının gerekliliğini ortaya koydu. "Aile uzlaşmazlıklarında arabuluculuk müessesinin amacı boşanmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirmek olmamalı," şeklinde ifade eden Ramanlı, bu faaliyetin aile bütünlüğünü koruma çabası ile yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Çocukların Rolü

Ramanlı, "Ailenin en önemli sac ayağından birisi de çocuklardır. Çocukların psikolojik, fiziksel gelişiminin aile bütünlüğü içerisinde mümkün olabileceğini biliyoruz" diyerek, ailenin maddi ve manevi açıdan desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Geleceğe Dönük Planlar

Bu amaçla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Ramanlı, konuyla ilgili diğer bakanlık ve kurumlarla da irtibat sağlanacağını açıkladı.

Ramanlı'nın bu konudaki açıklamaları, aile bütünlüğünün korunmasının ve güçlendirilmesinin önemi üzerine toplumsal bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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