HÜDA PAR'lı Şahzade Demir'den Dijital Finans Uyarısı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında dijital finans sisteminin risklerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dijitalleşme ve Bağımsızlık Riskleri

Demir, dijitalleşme sürecinin Türkiye'nin küresel dijital sisteme entegrasyonunu hızlandırdığını, ancak bu durumun ülkenin bağımsızlığı açısından ciddi tehditler barındırdığını vurguladı.

Temassız Ödemeler ve Ekonomik Etkileri

Temassız ödemelerin zorunlu hale gelmesi ve 7 bin lira üstündeki işlemlerin yalnızca bankacılık sistemi üzerinden yapılmasının, toplumsal boyutta sıkıntılara yol açacağını belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bankalar, her para transferinde komisyon alıyor. Bu durum, vatandaşlarımızı zor durumda bırakmakta. Yüzde 4 ile 6 arasında değişen komisyonlar, hem ticari hem de kişisel işlemlerde sürekli maliyet getirmektedir. Böyle bir ortamda bankalar finansal yapıya tamamen hakim olacak ve bu durum, ekonomik eşitsizliği artırarak dar gelirli vatandaşlarımızı daha da mağdur edecektir."

Küresel Dijital Ağ ve Güvenlik

Demir, dijitalleşme sürecinde atılan adımları endişe ile izlediklerini ifade ederek, "Kuantum bilgisayarların gelişimi ile birlikte, küresel elitlerin kontrol ettiği dijital ağın parçası haline gelebiliriz. Bu, Türkiye'nin güvenliği yönünden bir risk oluşturur. Türkiye, bu sistemde sadece bir uygulayıcı pozisyonuna düşebilir ve kendini müdafaa etme şansı kalmayabilir. Bu sebeple, dijital finans sistemi düşünülürken bu risklerin göz önünde bulundurulmasını şiddetle tavsiye ediyoruz." şeklinde uyarıda bulundu.