HÜDA PAR'lı Yapıcıoğlu'nun Meclis konuşması tartışmalara yol açtı: Eyalet, özerklik ve federasyon ifadeleri gerginliği tetikledi

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleri bütçe üzerinde konuşma yaptı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yönetim modelleri üzerine tartışma çağrısı yaptı. CHP'li Ali Mahir Başarır ise Yapıcıoğlu'na sert tepki gösterdi.





Bütçenin tümü hakkında görüşmeler yapmak üzere TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönetiminde bir araya geldi. Genel Kurulda HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu da söz aldı.

Yapıcıoğlu, "Eyalet, özerklik ve federasyon gibi farklı yönetim şekillerinin artılarını ve eksilerini özgürce konuşabilmeliyiz. Anlaştık mı? Lütfen... Burada oturuyorsanız okuduklarınızı anlayın. Okuduklarınızı anladığınız halde kasıtlı olarak saptırıyorsanız, size ne söyleyebilirim ki, yaptığınız size yakışır" diye konuştu.

CHP'li milletvekili Ali Mahir Başarır, "Son sözü biz söyleyeceğiz. Ona bir dakika yanıtım olacak. Bu ülkede bu sözleri söyleyenler nasıl yaftalanıyor ve bu bütçenin savunmasını bu zata nasıl teslim ediyorlar. Ben bunun için utanıyorum dedim" ifadelerini kullandı.