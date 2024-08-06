HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, İsrail'in Barışa Tehdit Olduğunu Açıkladı

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'dan Önemli Açıklama

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İsrail'in, tüm insanlığın huzurunu tehdit eden bir aktör olduğunu ifade etti. Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı kınadı.

Suikastı Terör Eylemi Olarak Nitelendirdi

Ramanlı, bu suikastı "terör saldırısı" olarak tanımlayarak, böyle bir duruma karşı güçlü bir tepki verilmesi gerektiğine dikkat çekti. İsrail’in eylemleri, dünya genelindeki barışı tehdit eden bir unsur olarak görülüyor.

Bölge Ülkelerine Ortak Eylem Çağrısı

Ramanlı, ABD ve Batılı ülkelerin Filistin meselesine karşı birleştiğini belirterek, Türkiye ve İran başta olmak üzere diğer bölge ülkelerinin ortak bir eylem planı etrafında toplanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in devlet olarak tanınmasının durdurulması gerektiğini açıkladı.