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Hudeyde Limanı'nda Yangın: İsrail Saldırısının Ardından Yeni Gelişmeler

Hudeyde Limanı'nda bir yakıt tankında çıkan yangın, İsrail'in hava saldırısından sonra meydana geldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:26
Hudeyde Limanı'nda Yangın: İsrail Saldırısının Ardından Yeni Gelişmeler

Hudeyde Limanı'nda Yangın Olayı

Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'nda yeni bir yangın meydana geldi. Yangın, geçtiğimiz günlerde İsrail'in düzenlediği hava saldırısının ardından patlak verdi.

Yangının Nedenleri ve Durumu

Hudeyde Valiliği Enformasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, Husilere bağlı olduğunu belirten Muhammed Ayyaş Kahim, yangının petrol tanklarından birindekilerinin alev alması sonucu çıktığını aktardı. Kahim, diğer tankların ısınması neticesinde meydana gelen bu olayın söndürme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Büyük Patlama Sesi Duyuldu

Yemen yerel medyası, limandaki petrol tesislerinde yaşanan yangın sonucunda büyük bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Husiler daha önce, Hudeyde'deki elektrik santrali tanklarında çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıklamıştı.

İsrail Hava Saldırısı ve Sonuçları

İsrail ordusu, 20 Temmuz tarihinde Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilere yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Bu saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmiş ve 89 kişi yaralanmıştı.

Karşılıklı Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleşen bir drone saldırısında ise, 19 Temmuz gecesi güçlü bir patlama meydana geldi. Bu olayda bir kişi hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Husiler, bu saldırıyı "Yafa" adını verdikleri yeni İHA ile gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Husilerin İHA saldırısına yanıt vereceklerini belirtti. Husiler ise Tel Aviv'i hedef almaya devam edecekleri tehdidinde bulundular.

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