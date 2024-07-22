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Hudeyde Limanı'nda Yeniden Çalışmalar Başladı

İsrail'in saldırısının ardından Yemen'in Hudeyde Limanı'ndaki çalışmalar hızla yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:36
Hudeyde Limanı'nda Yeniden Çalışmalar Başladı

Hudeyde Limanı’nda Çalışmalar Yeniden Başladı

Yemen’deki Husi hareketi, İsrail’in 19 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırının ardından Hudeyde Limanı’nda çalışmaların hızla yeniden başladığını açıkladı. Husi hükümetine bağlı Hudeyde Valisi Muhammed Ayyaş Kuhaym, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in alçakça bombardımanından sonraki 24 saat içinde Hudeyde Limanı'ndaki çalışmalar hızlı bir şekilde yeniden başladı," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Yanıtı ve Saldırılar

Husiler, 19 Temmuz sabahı İsrail’in başkenti Tel Aviv’i insansız hava aracı ile hedef almış ve bu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail ise 20 Temmuz akşamı, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenlemiş, bu saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Ticari Gemilere Yönelik Eylemler

Husiler, İsrail'in Gazze’deki saldırılarına karşılık olarak, 31 Ekim 2023’ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyma ve bazılarına insansız hava araçları ile füze saldırıları düzenleme eylemlerine girişti.

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