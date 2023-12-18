Hudut Kartalları 46 kişiyi yakaladı: 3'ü FETÖ, 2'si PKK'lı çıktı

Türkiye'nin terörle mücadelesi sınır ötesinde de devam ediyor. Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.

Hudut Kartalları 46 kişiyi yakaladı: 3'ü FETÖ, 2'si PKK'lı çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 46 şüphelinin ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin kaçak yollardan Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi. 

Ele geçirilen şahısların kimlikleri ve bağlantıları araştırıldı. Şüphelilerin kimlik bilgileri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, 3 şüphelinin FETÖ, 2 şüphelinin ise PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü üyesi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yakalanan teröristler ve yasa dışı geçiş yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Hudut Kartalları'nın sınır güvenliği için gösterdiği başarı takdir topladı.

operasyon

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