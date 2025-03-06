Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Ulusal Staj Programı Protokolü İmzalandı

Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Yeni Staj İmkanları

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Ulusal Staj Programı işbirliği protokolü ile hukukçular için staj yapma imkanını artırdıklarını açıkladı. Atay, staj yapan öğrencilerin, staj yapmayanlara göre 3 ay daha önce işe başladığını belirtti ve Türkiye'nin dünyada yeteneğe dayalı kalkınmada en başarılı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Protokol Töreni ve Katılımcılar

İmza töreni, Hakimevi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol, hukuk fakültesi öğrencilerine avukatlık büroları, noterlikler ve arabuluculuk merkezlerinde staj yapma fırsatı sunuyor.

Atay, Adalet Bakanlığı'nın Uzaktan Eğitim Kapısı'nda 183 bin 58 kullanıcı ve 99 bin 51 eğitim alan çalışan bulunduğunu açıklayarak, bu platforma 29 eğitim içeriği eklediklerini dile getirdi. Bakanlığın, 6 bin 318 kez düzenlediği canlı eğitim ile bu sistemi en etkin kullanan kurum olduğunu belirtti.

Geleceğe Yatırım ve Gençler için Fırsatlar

Atay, yetenek geliştirmeye odaklandıkları bu organizasyonlara 1 milyon 250 binin üzerinde gencin katıldığını açıkladı. En çok ilgi çeken faaliyetlerin Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen sanal mahkeme ve daktilo yarışmaları olduğunu belirtti.

Atay, Ulusal Staj Programı'na yılda 613 bölümden başvuru yapıldığını, en fazla başvurunun hukuk fakültesi öğrencilerinden geldiğini belirtti. Staj yapan hukuk öğrencilerinin %55'inin sadece Adalet Bakanlığı'nda staj yaptığını ve bakanlıkta staj yapanların memnuniyet oranının %87 olduğunu açıkladı.

Noterlik ve Baro Temsilcilerinden Destek

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Ahmet Alıcı, protokolü 'genç hukukçuların geleceğine yatırım' olarak değerlendirdi. Alıcı, noterlerin kamu düzenini korumada önemli bir rol oynadığını ve protokolün gençlerin bilgi ve deneyimlerini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, hukukçuların niteliğini artırmanın önemi üzerinde durarak, bu protokol ile avukatlık stajının kalitesinin artacağını kaydetti. Ayrıca, staj uygulamalarının hukuk sistemine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Arabuluculuk Alanında Fırsatlar

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Uyanıkoğlu, staj programı aracılığıyla hukuk öğrencilerine arabuluculuğun felsefesi ve uygulamalarını tanıtma fırsatı bulacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Bakan Tunç ve protokolün paydaşları işbirliği protokolünü imzaladı, böylece hukuk fakültesi öğrencileri için yeni bir dönemin başlamış oldu.