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Hukukçu Olmayanlar İçin Fikri Mülkiyet Rehberi: Cahit Suluk'un Anlattıkları

Doç. Dr. Cahit Suluk'un kitabı, fikri mülkiyet konusunda hukukçu olmayanların bilgi edinmesine yardımcı oluyor. Tanıtım etkinliği İTO'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:45
Hukukçu Olmayanlar İçin Fikri Mülkiyet Rehberi: Cahit Suluk'un Anlattıkları

Hukukçu Olmayanlar İçin Fikri Mülkiyet Rehberi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Suluk, hukukçu olmayanların da fikri mülkiyet haklarını öğrenmesine olanak tanıyan "Hukukçu Olmayanlar İçin Telif Hakları-Markalar-Patentler" kitabını yayımladı. Kitap, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından tanıtıldı.

Kitabın Amacı ve İçeriği

Bu eser, iş dünyasındaki pek çok profesyonelin ihtiyacına yönelik olarak bilgilendirici bir kaynak sunmayı hedefliyor. İş insanları, yöneticiler, ekonomistler, işletmeciler ve tasarımcılar gibi hukukçu olmayan kişilere fikri mülkiyet stratejileri konusunda kapsamlı bilgiler veren kitap, marka tescilinden telif haklarına kadar geniş konu yelpazesi sunuyor.

Suluk, kitabında işletmelerin kendilerine özgü fikri mülkiyet politikalarını belirlemesinin önemine dikkat çekiyor. "Fikri mülkiyet hakkı, serbest rekabetin güvence altında olmasını sağlar. Bu alanda adalara sahip olmak, daha fazla kazanmak için bir stratejidir," diyor.

Fikri Mülkiyet Hakkının Önemi

Doç. Dr. Suluk, fikri mülkiyetin bir deniz içerisindeki sahiplenilmiş adalara benzetilerek, patentler, markalar ve tasarımlar arasındaki bağlantıları vurguladı. "Bu alanda bilgi, sadece bir ürün değil, insanların entelektüel birikimidir," ifadelerini kullandı.

Hukukçularla İletişimi Kolaylaştırma

Hukukçu olmayanların, fikri mülkiyet konusunda bilgi sahibi olmalarının iki önemli nedeni olduğunu belirten Suluk, "Birincisi, bu konularda avukat veya marka vekilleriyle etkili iletişim kurabilmek için temel bir bilgiye sahip olmaktır. İkincisi ise karar alma süreçlerinde bu bilgilerin ışığında bilinçli tercih yapmaktır," dedi.

Gelecek Seminerler ve Eğitimler

Suluk, Şubat ayında İTO'da düzenlenecek "İşletmelerin Fikri Mülkiyet Stratejileri" seminerine tüm ilgilileri davet ettiklerini belirtti. Bilgi çağında yaşıyoruz ve fikri mülkiyetin, neredeyse tüm işletmeler için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Cahit Suluk'un yeni kitabı, hukukçu olmayanların fikri mülkiyet hakkında bilgi edinmesini sağlayarak, hem iş dünyasında rekabet avantajı sunuyor hem de profesyonellerin hak ve sorumluluklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Hukukçu olmayanların fikri mülkiyet hakkını öğrenebilmesi, karar alma süreçlerinde telif...

Hukukçu olmayanların fikri mülkiyet hakkını öğrenebilmesi, karar alma süreçlerinde telif haklarından marka tescil stratejilerine kadar çok geniş bir alanda bilgi sahibi olabilmesi amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Suluk'un kaleme aldığı "Hukukçu Olmayanlar İçin Telif Hakları-Markalar-Patentler" kitabı İstanbul Ticaret Odasınca (İTO) yayımlandı. Doç. Dr. Cahit Suluk, "Hukukçu Olmayanlar İçin Telif Hakları-Markalar-Patentler" kitabı ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hukukçu olmayanların fikri mülkiyet hakkını öğrenebilmesi, karar alma süreçlerinde telif...

Hukukçu olmayanların fikri mülkiyet hakkını öğrenebilmesi, karar alma süreçlerinde telif haklarından marka tescil stratejilerine kadar çok geniş bir alanda bilgi sahibi olabilmesi amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Suluk'un kaleme aldığı "Hukukçu Olmayanlar İçin Telif Hakları-Markalar-Patentler" kitabı İstanbul Ticaret Odasınca (İTO) yayımlandı. Doç. Dr. Cahit Suluk, "Hukukçu Olmayanlar İçin Telif Hakları-Markalar-Patentler" kitabı ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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