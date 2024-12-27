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Hukukçular Derneği'nden Mehmet Akif Ersoy Anma Programı

Hukukçular Derneği, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anmak için özel bir etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:50
Hukukçular Derneği'nden Mehmet Akif Ersoy Anma Programı

Hukukçular Derneği'nden Mehmet Akif Ersoy Anma Programı

Hukukçular Derneği, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi. Program, derneğin Kültür Sanat ve Gezi Komisyonu tarafından, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren ve ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez katıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla düzenlenen program, milli şairin şiirlerinin okunmasıyla başladı. Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, konuşmasında Mehmet Akif'in "Asım'ın nesli" idealine dikkat çekti. Eminoğlu, "Akif, ne zaman ezan okunsa hürmeten ayağa kalkarmış. Vefatından sonra arkadaşları onun için şöyle dediler: 'Allah, ezana hürmetinden dolayı Akif'e öyle bir şiir yazdırdı ki o şiir okunurken herkes onu ayakta dinliyor.'" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte, tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından yazılan "Korkma" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Program, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Gülseren'in kapanış konuşması ve hediye takdimi ile sona erdi.

Hukukçular Derneğince, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı...

Hukukçular Derneğince, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Hukukçular Derneğince, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı...

Hukukçular Derneğince, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

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