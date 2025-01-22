Hukukçulardan Londra Polisinin Filistin Eylemi İle İlgili Soruşturma Çağrısı

İngiltere'de Hukukçular, Filistin Eylemi İçin Soruşturma Çağrısında Bulundu

İngiltere'de hukukçular, Londra Metropolitan Polisinin geçen hafta sonu gerçekleştirilen Filistin'le dayanışma eylemini engellemeye çalışması üzerine, bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. 46 hukukçu, İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a bir mektup yazarak, protesto hakkının korunması gerektiğini dile getirdi.

Protesto Hakkına Yönelik Tehditler

Mektupta, 18 Ocak'taki eylemin organizatörlerinden Savaşı Durdur Koalisyonu Başkan Yardımcısı Chris Nineham ve Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal gibi kişilerin gözaltına alındığına dikkat çekildi. İmzacılar, “Bu durum, İngiltere'de toplanma ve protesto hakkına karşı orantısız, haksız ve tehlikeli bir saldırıdır.” ifadelerine yer verdi.

Son yıllarda çeşitli yasalar ve polis yöntemlerindeki değişikliklerle protesto hakkının zayıflatıldığını vurgulayan hukukçular, Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı yapılan eylemlerde protestocu haklarının sistematik olarak saldırıya uğradığını kaydetti. Mektupta, “Londra Metropolitan Polisinin 18 Ocak'taki gösteriye yaptığı kısıtlamalar, orantısızdır ve polislik görevinin kötüye kullanılmasıdır.” denildi.

Endişe Verici Bir Tutum

Hukukçular, protestocuların etkinliğini sınırlamak ve devlet kurumlarını eleştiriden korumak amacıyla yapılan polis müdahalesinin siyasi kaygılarla motive olduğunu belirtti. Ayrıca, tutuklananlar üzerindeki suçlamaların düşürülmesi ve polislik faaliyeti ile ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğine inanıyorlar. Mektupta, protestolara karşı çıkarılan yasaların gözden geçirilmesi ve protesto hakkının korunması için yeniden düzenlenmesi talep edildi.

İmzacılar arasında Kraliçe Elizabeth ve Kral Charles'ın hukuk danışmanları ile Lordlar Kamarası üyesi John Hendy, İsrailli hukukçu Prof. Dr. Neve Gordon ve Anayasa Komitesi Hukuk Danışmanı Prof. Dr. Jefff King gibi isimler de yer aldı. Mektubun örnekleri Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Başsavcı Richard Hermer'a da gönderildi.