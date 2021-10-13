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Hükümet harekete geçti! 1460 TL'lik ödeme için herkes faydalanabilir

Korona virüs ile mücadele kapsamında Hükümetin hazırladığı 62 maddelik yasa teklifi tüm vatandaşların hayatını kolaylaştıracak. Evde bakım hizmetlerinde “gelir ölçütü” belirleme şartı kaldırılıyor. Uygulamadan ihtiyaç sahibi herkes faydalanacak.

13 Ekim 2021 Çarşamba 23:43
Hükümet harekete geçti! 1460 TL'lik ödeme için herkes faydalanabilir
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Hükümet korona virüs salgın hastalığının ekonomik boyutlarının en aza indirmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hükümetin hazırladığı ekonomik, sosyal, tıbbi düzenlemeler içeren 62 maddelik yasa teklifi 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak. Buna göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yer alan evde bakım yardımının kapsamı genişletiliyor.

Evde bakım hizmetlerinde “gelir ölçütü” belirleme şartı kaldırılıyor. Uygulamadan ihtiyaç sahibi herkes faydalanacak.Evde bakım hizmetlerinde "gelir ölçütü" belirleme şartı kaldırılıyor. Buna göre, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek. Mevcut uygulamada hane içinde kişi başına gelir tutarı asgari ücretin 3'te 2'sinden az olan, bakıma muhtaçlık kriterlerini taşıyan, ağır engelli olduğun belirten sağlık kurulu raporunu sunanlara evde bakım yardımı yapılıyor.


1.460 TL ÖDENİYOR 
Yasa taslağının ikinci maddesinde, "Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ödemesi yapılabilir" deniliyor. Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parasını da içeren tüm sosyal yardımlar yüzde 5.49 oranında yükseldi.

Geçen yıl 1.384 TL olan bu destek 1.460 TL'ye çıktı. Türkiye'de yaklaşık 520 bin kişi evde bakım desteği veriliyor. Yeni düzenlemeyle binlerce kişi daha bu destekten faydalanacak.


Son Güncelleme: 13.10.2021 23:42
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1.460 TLEvde Bakım ücreti
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