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Hükümetin zam teklifine karşı çıkan Memur-Sen eylem yapacak

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Hükümetin zam teklifine karşı çıkan Memur-Sen eylem yapacak
Memur-Sen memura gelen zammın yetersizliğinin altını çizdi. Eylem yapılacağını bildirdi. İşte detaylar...

Türkiye'de Memur-Sen, hükümetin memurlar için açıkladığı ikinci zam teklifini kabul etmeyerek eylem kararı aldı. 81 ilde gerçekleştirilen protesto eylemi ile memurlar, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde sunulan teklifi yetersiz bulduklarını ifade etti.

memursen

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan ilk teklife göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam önerilmişti. Ancak Memur-Sen, bu teklifin memurların beklentilerini karşılamadığını düşünerek kabul etmedi.

Bakan Işıkhan daha sonra yeni bir zam teklifi sunarak, 2024 yılının ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10; 2025 yılının ise ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 zam önerdi. Ancak bu teklif de Memur-Sen tarafından reddedildi.

memursen

Memur-Sen, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, kamu görevlilerine sunulan teklifin yetersiz olduğunu belirterek Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve ülke genelinde eş zamanlı olarak protesto eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.

Memur-Sen'in eylem kararı, memurların mali ve sosyal haklarının belirlenmesi sürecinde yaşanan görüşmelerin gidişatını ve memur sendikalarının taleplerini yansıtan önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Eylem, kamu sektöründe çalışan milyonlarca memurun haklarını koruma amacını taşıyor.

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