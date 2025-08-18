DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

Hükümetten Memur ve Memur Emeklilerine Yeni Zam Teklifi

Hükümet, memur ve memur emeklilerine 2026 için yüzde 11/7, 2027 için yüzde 4/4 zam ve 1000 TL taban aylığı artışı teklif etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 19:57
Hükümetten Memur ve Memur Emeklilerine Yeni Zam Teklifi

Hükümetten memur ve memur emeklilerine yeni zam teklifi

Hükümet, memur ve memur emeklilerine 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklifi sundu. Ayrıca, 15 Ağustos'ta verilen 1000 lira taban aylığı artışı teklifi de yenilendi.

Görüşme süreci ve katılımcılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplu sözleşme görüşmeleri teknik müzakereler ve 12 Ağustos'ta verilen ilk teklifin ardından devam etti. Kamu İşveren Heyeti Başkanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili konfederasyon genel başkanlarının 28 Temmuz'daki hazırlık toplantısında 8. Dönem Toplu Sözleşme gündemi belirlendi.

Ön müzakere toplantıları, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin moderatörlüğünde ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla 1 Ağustos ile 5 Ağustos 2025 tarihlerinde tamamlandı.

Tekliflerin içeriği ve müzakere adımları

Açıklamada, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yetkili konfederasyon ve sendikaların toplam 1048 teklif sunduğu; bu tekliflerin ön müzakerede ayrıştırılarak 1107 teklif üzerinden müzakerelerin yürütüldüğü belirtildi. Onbir hizmet kolunda yürütülen müzakere toplantıları 11 Ağustos'a kadar tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 Ağustos'ta hükümetin ilk zam teklifini açıkladı. Buna göre o dönemde teklif edilen oranlar 2026 için ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6, 2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 idi. Ardından 13 Ağustos'ta genele ilişkin müzakere toplantıları yapıldı ve 13-15 Ağustos tarihleri arasında teknik toplantılar gerçekleştirildi.

Bakan Işıkhan, yürütülen ara müzakerede 15 Ağustos'ta memurların taban aylığına 1000 lira artış önerisinde bulundu; bu teklif bugünkü süreçte de yinelendi. Kamu İşveren Heyeti bugün son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
2
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz
3
1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar
4
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
5
Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
6
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri