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Hükümetten memurlara müjde geldi! Bu 6 hak ile sorun kökten çözülecek

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Hükümetten memurlara müjde geldi! Bu 6 hak ile sorun kökten çözülecek
Google, kuantum bilgisayarların yol açabileceği güvenlik açıklarına karşı yeni teknolojisini devreye aldı.

Google, gelecekte kuantum bilgisayarların potansiyel güvenlik açıklarına karşı yeni bir teknolojiyi kullanmaya başladı. Bu güncellemeyi mutlaka yapmanız öneriliyor. İşte detaylar...

Kuantum teknolojisi

GOOGLE'DAN YENİ BİR TEKNOLOJİ GÜNCELLEMESİ

Kuantum teknolojisinin ilerlemesi, güvenlik konusunda büyük bir tehdit oluşturarak mevcut güvenlik önlemlerini geçersiz hale getirebileceği endişesi doğuruyor. Günümüzde, bilgisayarlarımızdaki verileri korumak için kullanılan güvenlik teknolojisi, karmaşık matematiksel problemleri çözerek verileri güvende tutmaya çalışıyor. İşte diğer ayrıntılar...

Kuantum teknolojisi

Ancak, kuantum bilgisayarlar bu tür sorunları saniyeler içinde çözebilecek kapasiteye sahip, bu da büyük bir güvenlik açığı oluşturabilir. Bu durumun "kuantum kıyameti" olarak adlandırılan süreçle sonuçlanabileceği düşünülüyor. Google, bu endişeye karşı önlem almak için harekete geçti. Şirket, Chrome tarayıcısında yeni bir teknoloji uygulayarak kuantum bilgisayarlarla oluşabilecek güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.

Google'ın uyguladığı bu yeni teknoloji, aslında iki farklı kriptografik algoritmanın bir kombinasyonu olan X25519Kyber768 adıyla biliniyor. Bu iki algoritma bir araya getirilerek, verilerin hem mevcut güvenli algoritmalar tarafından korunduğu hem de kuantum bilgisayarlara karşı dayanıklı olduğu bir sistem oluşturuluyor.

Bu güncellemeler, Google'ın geniş kapsamlı çalışmasının bir parçası olarak "web'i kuantum dirençli kriptografiye geçişe hazırlamayı" amaçlıyor. Kullanıcıların bu teknolojiden yararlanabilmesi için Chrome tarayıcılarını güncellemeleri gerekiyor. Google'ın bu adımı, kuantum teknolojisinin gelecekteki güvenlik tehditlerine karşı mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

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