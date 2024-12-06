Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi!

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılki MTV artışında indirim yapma ihtimalini merakla araştırıyor. Yeniden Değerleme Oranı, geçtiğimiz ay %43,93 olarak belirlenmişti ve bu oran, tüm vergi ve harçların 2024 tutarına eklenerek yeniden değerlendirilmesi anlamına geliyor.

Yıllık Artış Oranı Hakkında

YDO oranının uygulanması konusunda indirim veya zam yetkisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Geçtiğimiz yıl alınan düşüş kararının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

MTV Değişimi ve İhtimaller

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı bir canlı yayında MTV’de indirim yapılma ihtimalini gündeme getirdi. Yılmaz, kamu gelir ihtiyaçları ile dezenflasyon politikası arasında bir denge kurarak, uygun bir karar alınacağını belirtti. "Cumhurbaşkanlığının bir indirim yetkisi var. Bir taraftan kamunun gelir ihtiyacı, diğer taraftan dezenflasyon politikasına uygun maliye politikasıyla destek gibi sosyal talepleri karşılamaya yönelik çalışmalarımız bulunmakta" şeklinde konuştu.

2025 Yılı İçin Beklentiler

2023 yılı için %122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, Erdoğan tarafından %61,5'e düşürülmüştü. 2024 yılı için MTV artışı %58,46 olarak hesaplanmıştı. Motorlu taşıt sahipleri, 2025 yılı için uygulanacak yeni oranın yanı sıra Erdoğan'ın bu yıl indirim yapıp yapmayacağını sabırsızlıkla bekliyor.

MTV İndirimi İçin Son Tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisini kullanarak indirim kararı almasının geçerliliğinin Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacağı ifade ediliyor. Bu ay sonuna kadar kararın açıklanması bekleniyor.