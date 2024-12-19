Hükümlü ve Tutuklulara Yılbaşı Açık Görüş İzni

Yılbaşı Dolayısıyla Açık Görüş İzni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular için önemli bir açıklama yaptı. 23-29 Aralık tarihleri arasında, ziyaret hakkı olan yakınlarıyla yapılacak görüşmelerin yılbaşı münasebetiyle açık görüş şeklinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Tunç'un Açıklamaları

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak, hükümlü ve tutukluların yılbaşı nedeniyle açık görüş yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu uygulama, tutuklu ve hükümlülerin, sevdikleriyle bir araya gelmesini teşvik eden önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.