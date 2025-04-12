Hulusi Akar, Azerbaycan Diaspora Komitesi ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Hulusi Akar'dan Azerbaycan’a Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Bakü'de Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile bir araya geldi. Görüşmeye Akar’ın yanı sıra, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Birliktelik Vurgusu

Akar, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan arasındaki derin birlikteliğin önemini vurgulayarak, bu noktaya ulaşmak için harcanan çabalara dikkat çekti. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamındaki işbirliklerinin önemine de değindi.

Gelecek Haftaki Toplantıya İlişkin Bilgiler

Akar, gelecek hafta Bakü’de gerçekleştirilecek TÜRKPA Üyesi Parlamentoların Milli Savunma ve Güvenlik Meseleleri Komisyon Başkanları 2. Toplantısı’na da değindi. Kendisi, “Bizim işbirliğimiz kimseye karşı tehdit değil. Gizli ve saklı amacımız yok.” dedi.

Kalkınma ve Güçlü Olma Mesajı

Akar, “2. Karabağ Savaşı'nın tüm Türk dünyasına öğrettiği önemli şey, kendimize güvenmemiz ve güçlü olmamız gerektiğidir.” ifadesini kullanarak, Azerbaycan topraklarının geçmişteki işgali ve bunun getirdiği sorunları hatırlattı.

Ortak Hedefler ve İşbirlikleri

Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Muradov, Türk ve Azerbaycan diasporalarının büyük hedefler belirlediğini ve ortak çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Muradov, bu çalışmaların Türk devletleri arasındaki işbirliklerini de güçlendirdiğine dikkat çekti.

Ödül Töreni

Toplantıda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Şuşa Azerbaycan Evi Başkanı Elşen Genberov’a “Diaspora Faaliyetleri Hizmet Madalyası” takdim edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ 3) başkanlığındaki heyet, Bakü'de Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov (sol 3) ile bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar (sağ 3) başkanlığındaki heyet, Bakü'de Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov (sol 3) ile bir araya geldi.