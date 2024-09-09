Hulusi Akar'dan Avrupa Birliği'ne İki Devletli Çözüm Çağrısı

Hulusi Akar'dan Kıbrıs İçin Kritik Çağrı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Avrupa Birliğine (AB) yaptığı önemli açıklamalarda Kıbrıs'taki siyasi durumu değerlendirdi. Akar, AB'den Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmesini istedi ve bu çözümün egemenlik, eşitlik ve uluslararası statü ilkelerine dayanması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Akar, Macaristan'ın başkenti Budapeştede gerçekleştirilen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolararası Konferansı’na katıldı. Burada gerçekleşen konuşmasında, dünya genelindeki savaşların ve çatışmaların Avrupa'nın güvenlik mimarisine yansımalarına değindi.

AB'ye Yönelik Eleştiriler

Akar, Türkiyenin AB'ye tam üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu belirtti ve AB'nin Türkiye'ye karşı adaletsiz muamelede bulunduğunu ifade etti. "AB'nin adil olmayan muamelesi ve stratejik vizyon eksikliği sinir bozucu hale geldi," diyen Akar, Türkiye'nin katılım sürecinde oluşan politik engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Akar, Kıbrıs'ta Çözüm için "Bu adada iki devlet bulunmalı ve ilgili çözüm ancak egemenlik, eşitlik ve eşit uluslararası statü ilkelerine dayanmalıdır," diyerek Kıbrıs Rum tarafının geçmişteki engellemelerine dikkat çekti. Akar, Türkiye'nin sadece Birleşmiş Milletler yaptırımlarını uyguladığını ve tek taraflı yaptırımlara katılmadığını vurguladı.

Ukrayna ve Filistin Meselesi

Akar, şu anda Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları ve Filistin'deki insani olayların Avrupa'nın güvenlik yapısını doğrudan etkilediğini belirtti. Akar, Türkiye'nin bu durumlarda savunma ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yunan Parlamenterlere Tepki

Akar son olarak, Yunan parlamenterlerin asılsız iddialarına sert tepki göstererek, "Kıbrıs Barış Harekatı 1974 yılında Yunan cuntasının etnik temizlik ve katliamını durdurmak için gerçekleştirilmiştir. Bugün Ada'daki Türk kuvvetleri 1974'ten bu yana barış ve istikrarın tek unsurudur," dedi.