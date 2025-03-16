Hulusi Akar'dan İslam Düşmanlığına Tepki: Önlemler Alınmalı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Batılı ülkelerde giderek artan İslam karşıtlığına dikkat çekti. Akar, İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırıların önlenmesinin yasal tedbirler ile sağlanması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile bir araya gelen Akar, 3 günlük Almanya ziyaretinin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Batılı ülkelerdeki artan İslam düşmanlığına yönelik olarak, "Bizim atalarımız, her zaman barıştan ve adaletten yana olmuştur. Bütün fikirlere, dinlere ve inançlara saygılıyız." dedi.

Akar, şu şekilde devam etti: "İster İslamofobi, ister İslam karşıtlığı, ister İslam düşmanlığı deyin; bu maalesef bazı merkezler, kurum ve kuruluşlar, hatta siyasetçiler tarafından teşvik edilmektedir. 21. yüzyılda medeni dünyada yeri olmayan bu tutumları kınıyoruz. Herkesin dinini ve inancını özgürce yaşayabilmesi gerekmektedir."

Son olarak Akar, "İslam'a karşı saldırıların önlenmesi, önce fikri sonra fiili olarak vazgeçilmesi gereken bir konu. Bu sadece bizim değil, herkesin sorunu olmalı. Avrupa ülkeleri, Amerika ve diğer ülkeler, bu meselede mutlaka tedbirler almalılar." diyerek sözlerini tamamladı.