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Hulusi Akar'dan Yisrael Katz'a Sert Tepki

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Akar, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:53
Hulusi Akar'dan Yisrael Katz'a Sert Tepki

Hulusi Akar'dan Sert Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya paylaşımına yönelik sert bir tepki gösterdi.

Katz'a Yönelik Eleştiriler

Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükelçiliğimizin çalışanlarına istikamet bildirmek, insanlık vicdanında küçülmüş bir Dışişleri Bakanı'nın haddine değildir." dedi.

Akar’ın ifadeleri şöyle devam etti: "Vampirleşmiş Siyonaziler insani hiçbir duyguya tahammül edemiyorlar." Bu sözlerle Akar, İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini ifade etmiş oldu.

Netanyahu ve Çetesi Hakkında Yorumlar

Akar, açıklamalarında ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu da eleştirerek, "Küstahça Cumhurbaşkanı'mıza dil uzatan bebek katili Netanyahu çetesi, bilinen en az 40 bin kişinin hayatına mal olan soykırımla tüm dünyayı ateşe atarken, bizler hiçbir oldubittiye izin vermedik, vermeyeceğiz," dedi.

Bu açıklamalarla birlikte Akar, Türkiye'nin uluslararası duruşunun önemine vurgu yaptı ve bu tür saldırılara karşı duracaklarını belirtti.

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