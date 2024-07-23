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Hulusi Akar, FETÖ ve Türkiye'nin Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar Yaptı

Hulusi Akar, yurt dışında FETÖ mensupları ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 00:27
Hulusi Akar, FETÖ ve Türkiye'nin Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar Yaptı

Hulusi Akar'dan FETÖ Açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Birlik Vakfı'nın düzenlediği "İhanet Gecesi ve Kıbrıs Davamız" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ Mensuplarının Yurt Dışındaki Faaliyetleri

Akar, FETÖ üyelerinin yurtdışında korunup kollandığını belirterek, "Bunlar oralarda yuvalanıyorlar. Zaten orada olanlar vardı, bir de şimdi buradan kaçanlar var," dedi. Akar, bu kişilerin dijital medya üzerinden karalama faaliyetlerinde bulunduğunu ifade etti.

Tarihe ve Birlikteliğe Vurgu

Konuşmasında, tarihin önemine dikkat çeken Akar, "Tarihin sıkıntılı bölümleri varsa oradan ibret alacaksın; başarılı bölümleri varsa ilham alacaksın. Bu bayrak bizimdir. Biz bu tarihle varlığımızı sürdürmeliyiz," şeklinde konuştu. Ayrıca, 85 milyonun tarihe yaraşır bir şekilde yaşamaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Terörle Mücadele ve Ayrımcılığa Karşı Çıkış

Akar, Türk-Kürt meselesinin istismar edildiğine işaret ederek, "PKK bir terör örgütüdür; Kürtlerin temsilcisi değildir," dedi. Ayrıca, Türk ve Kürt kardeşlerin birbirine düşman olmadığını belirtti.

İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları

Akar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını da eleştirerek, son veriler ışığında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

15 Temmuz Darbe Girişimi Anıları

Akar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşadığı olayları anlatarak, "Binali Bey'e, durdurdular, teslim olacaklar dedim. Ama sonuç olarak bu asil milletimize karşı bir saldırı gerçekleştirildi," ifadelerini kullandı. O gece yaşananları detaylandıran Akar, komutanların güvenliği ile ilgili bilgiler verdi.

Hulusi Akar, konuşmasında Türkiye'nin birlik ve beraberliği için geçmişten ders almanın önemine vurgu yapmaya devam etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik Vakfınca düzenlenen "İhanet Gecesi ve Kıbrıs Davamız" konulu etkinliğe katıldı. Akar, burada konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik Vakfınca düzenlenen "İhanet Gecesi ve Kıbrıs Davamız" konulu etkinliğe katıldı. Akar, burada konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik Vakfınca düzenlenen "İhanet Gecesi ve Kıbrıs Davamız" konulu etkinliğe katıldı. Akar, burada konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik Vakfınca düzenlenen "İhanet Gecesi ve Kıbrıs Davamız" konulu etkinliğe katıldı. Akar, burada konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birlik Vakfınca düzenlenen "İhanet Gecesi ve Kıbrıs Davamız" konulu etkinliğe katıldı. Akar, burada konuşma yaptı.

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