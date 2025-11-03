Hulusi Akar, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i TBMM'de Kabul Etti

Görüşme ve İşbirliği Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i makamında kabul etti.

Akar, TBMM'deki görüşmede Finlandiya ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirtti.

Akar, Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle bu ilişkilerin daha da güçleneceğini dile getirdi ve önceki görüşmelerde askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayisi konularında iki ülkenin birbirini destekleyecek çok alanlarının olduğu konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

Görüşme sonunda Akar'ın "Tekrar hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık." sözlerine Hamalainen, Türkçe olarak "Hoş bulduk, çok teşekkürler." diyerek karşılık verdi.

