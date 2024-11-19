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Hulusi Akar, İtalya Senatosu Heyeti ile Gördüştü

Hulusi Akar, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu heyetiyle görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:55
Hulusi Akar, İtalya Senatosu Heyeti ile Gördüştü

Hulusi Akar, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Heyeti ile Görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ve beraberindeki parlamento heyeti ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Meclis'te yapılan görüşmede Akar, Türkiye ve İtalya arasındaki yapıcı ve samimi ilişkilerin Akdeniz bölgesinin istikrarına katkı sağladığını vurguladı. Akar, eski İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile olan ilişkilerini ve birçok sorunun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Akar, "Libya, Doğu Akdeniz konusundaki gelişmeler ve NATO faaliyetleri, tatbikatlar konusunda samimi ve yapıcı çalışmalar yürütüyoruz. Planlarımız, programlarımız hem ülkelerimize hem de NATO'ya önemli katkılar sağlayacaktır" çarpıcı ifadesini kullandı.

İtalya'nın Türkiye ile savunma sanayisi alanında işbirliğine açık olduğunu ifade eden Akar, bu konuda kararlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Craxi ise iki ülke arasındaki bağların Türk ve İtalyan halkları arasındaki dostluktan beslendiğini belirterek, "Akdeniz'in istikrarı için Türkiye'nin sunduğu arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz" dedi. Ayrıca Balkanlar'daki istikrarın da önemli olduğunu dile getirdi.

Craxi, "Savunma konularında işbirliği sürüyor ve İtalyan Savunma Sistemi bilgileri paylaşmaya istekli" derken, Akar gayri resmi bir yanıt vererek "Ama ortakları kabul etmiyor" dedi. Craxi, Avrupa Birliği müttefikleriyle anlaşma sağlama konusunda zorluklar yaşadıklarını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ve beraberindeki parlamento heyeti ile görüştü.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Gabriella Anastasia Craxi ve beraberindeki parlamento heyeti ile görüştü.

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