Hulusi Akar: Terörle Mücadele Amansız Devam Edecek

Hulusi Akar'dan Kayseri'de Terörle Mücadele Vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) 45'inci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ödül törenine katıldı.

Terörle Mücadelenin Önemi

Akar, Kayseri’de gerçekleştirilen ödül töreninde, Türkiye'nin terörle mücadelede attığı adımları vurgulayarak, "Mücadelemiz en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar devam edecek. İnşallah, asil milletimizi 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Suriye ile İlgili Açıklamalar

Akar, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konularında Türkiye olarak gereken katkıyı sağlıyoruz." dedi. Ayrıca, bağımsız ve demokratik bir Suriye ile iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşamayı arzuladıklarını belirtti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin 45 Yılı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, cemiyetin eski ve yeni başkanlarının birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurgulayarak, bunun önemine dikkat çekti. KGC Başkanı Metin Kösedağ ise cemiyetin her dönemde önemli çalışmalara imza attığını ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, gazetecilere plaket verilmesi ile sona erdi.