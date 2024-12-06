Humus: Suriye'nin Stratejik Kalbi

Humus: Suriye’nin Kalbi

Suriye'nin en geniş topraklarına ve üçüncü en büyük nüfusuna sahip olan Humus ili, hem Lübnan hem de Irak'a sınır olmasıyla dikkat çekiyor. Başkent Şam ile olan bağlantıları ve coğrafi konumu nedeniyle Humus, Suriye'nin kalbinde yer alıyor.

Stratejik Konumu ve Ekonomik Önemi

Enerji kaynaklarına olan yakınlığı ve lojistik avantajlarıyla Humus, ülkenin önemli bir merkezi haline geliyor. Roma, Bizans, Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bu şehir, aynı zamanda Suriye'nin kültürel başkenti olarak da biliniyor.

Humus, M5 kara yolu üzerinde yer alması ve Lazkiye Limanına yakınlığı sayesinde ticaret ve askeri harekâtlar için büyük bir stratejik avantaj sağlıyor. Şehir, kuzey-güney ve doğu-batı ticaret yollarının kesişim noktası olarak, uluslararası denge açısından da kritik bir öneme sahip.

İç Savaş Dönemi ve Sosyal Etkileri

2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşında, Humus, hükümet karşıtı protestoların merkezi olmuş ve şiddetli çatışmalara sahne olmuştur. Baba Amr ve Halidiye mahalleleri, muhalefetin kaleleri haline gelmiş, bu bölgelerde önemli direniş gösterilmiştir. 2012'de Suriye ordusu, bu semtleri geri almak için yoğun bombardıman uygulamış ve bu çatışmalar sırasında siviller ağır zarar görmüştür.

Uzun süren kuşatmalar ve müzakereler sonucu, 2014 yılında muhalifler teslim olmuş ve Suriye rejimi şehirde hakimiyet sağlamıştır. Rejim, bu süreçte demografik değişim politikalarını devreye sokarak bazı mahalleleri boşaltması ile dikkat çekmiştir.

Yaşanan bütün bu çatışmalar neticesinde Humus'ta büyük yıkımlar meydana gelmiş, tarihi ve kültürel yapılar zarar görmüş, binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, şehirdeki insani krizi sona erdirmek için ateşkes çağrıları yapmıştır.