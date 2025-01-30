Humus'ta Esed Rejiminin Uyuşturucu Deposuna Darbe

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha tespit etti.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Alınan ihbar sonrası harekete geçen güvenlik birlikleri, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu ortaya çıkardı.

AA ekibi, depoda tespit edilen captagon tipi uyuşturucuları görüntülemiş bulunuyor.

Uyuşturucu Ticaretinin Ekonomik Boyutu

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti. Mahir Esed'in liderliğindeki uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içerisinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünya pazarına sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre, Esed, captagon maddesinin küresel üretiminin yaklaşık %80'inden sorumlu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar dolar civarında olduğu ve devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

AA ekibi, 18 Ocak tarihinde de Suriye'de devrik Esed rejiminin Lazkiye ilindeki bir limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depoları arasında hızla dikkat çekerken, burada tırlar dolusu uyuşturucu madde ve bunların saklandığı eşyaları görüntülemişti.

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ortaya çıkardı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılıyor. Alınan ihbar üzerine harekete geçen geçici hükümete bağlı birlikler, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu daha tespit etti. AA ekibi depoyu görüntüledi.

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ortaya çıkardı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılıyor. Alınan ihbar üzerine harekete geçen geçici hükümete bağlı birlikler, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu daha tespit etti. AA ekibi depoyu görüntüledi.