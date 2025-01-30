DOLAR
35,76 0,09%
EURO
37,32 -0,16%
ALTIN
3.209,39 -1,17%
BITCOIN
3.764.452,58 -0,76%

Humus'ta Esed Rejiminin Uyuşturucu Deposuna Darbe

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri, Esed rejimine ait bir uyuşturucu deposunu daha ortaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:11
Humus'ta Esed Rejiminin Uyuşturucu Deposuna Darbe

Humus'ta Esed Rejiminin Uyuşturucu Deposuna Darbe

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha tespit etti.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Alınan ihbar sonrası harekete geçen güvenlik birlikleri, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu ortaya çıkardı.

AA ekibi, depoda tespit edilen captagon tipi uyuşturucuları görüntülemiş bulunuyor.

Uyuşturucu Ticaretinin Ekonomik Boyutu

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti. Mahir Esed'in liderliğindeki uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içerisinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünya pazarına sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre, Esed, captagon maddesinin küresel üretiminin yaklaşık %80'inden sorumlu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar dolar civarında olduğu ve devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

AA ekibi, 18 Ocak tarihinde de Suriye'de devrik Esed rejiminin Lazkiye ilindeki bir limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depoları arasında hızla dikkat çekerken, burada tırlar dolusu uyuşturucu madde ve bunların saklandığı eşyaları görüntülemişti.

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus...

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ortaya çıkardı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılıyor. Alınan ihbar üzerine harekete geçen geçici hükümete bağlı birlikler, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu daha tespit etti. AA ekibi depoyu görüntüledi.

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus...

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Humus ilinde bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ortaya çıkardı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılıyor. Alınan ihbar üzerine harekete geçen geçici hükümete bağlı birlikler, Humus ilinin Zehra Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretilen ve paketlenen bir depoyu daha tespit etti. AA ekibi depoyu görüntüledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Isıtma Kazanı Patladı: 1 Ölü, 10 Yaralı
2
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
4
Kilis'te 2,156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi
5
Adana'daki Hükümlüler Sertifikalı Meslek Sahibi Olma Fırsatı Buluyor
6
Erzurum'da Korkunç Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
7
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi