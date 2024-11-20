Humus'ta Hava Saldırısı: 36 Ölü, 50 Yaralı

Humus’un Tedmür İlçesinde Kanlı Hava Saldırısı

Suriye’nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Tedmür ilçesine düzenlenen hava saldırısında 36 kişinin öldüğü ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırı Detayları

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, belirlenemeyen hava araçları, Humus’un doğu kırsalında yer alan Tedmür ilçesine iki nokta saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda, Tedmür Askeri Havaalanı yakınındaki sanayi bölgesi ile Zaker lokantası hedef alındı.

İran destekli gruplardan Fatimiyyun grubunun lokantayı askeri karargah olarak kullandığı ifade ediliyor.

İddialar ve Tepkiler

Beşşar Esed rejimi, saldırıyı İsrail güçlerinin düzenlediğini ileri sürdü. SANA haber ajansının aktardığına göre, sanayi bölgesi ve sivillerin kullandığı binaların vurulduğu belirtildi. Ajans, "Yerel saatle 13.30'da düzenlenen saldırıda 36 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, saldırıya ilişkin olarak İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olması dikkat çekti.

Arka Planda Neler Oluyor?

Humus ilinde Hizbullah ve İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor. 2011 yılından bu yana, İsrail, Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.