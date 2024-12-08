Humus'ta Rejim Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

Rejim Karşıtı Gruplar Humus Kent Merkezine Hakim Oldu

Suriye'nin başkenti Şam'a açılan Humus ilinde, Beşşar Esed rejimi karşıtı güçler, kent merkezine hakim olmayı başardı. 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle yaşanan çatışmalar sonrasında Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam etti.

Şiddetli çatışmaların ardından iç kesimlere giren gruplar, kent merkezinin kontrolünü sağladılar. Humus, stratejik önemi bakımından taraflar arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerden biri olarak kayıtlara geçti. Rejim güçleri, grupların ilerlemesini durdurmak amacıyla yoğun hava saldırıları düzenlese de, çok sayıda kayıp veren rejim güçleri kent merkezinden çekilmek zorunda kaldı.

Suriye'deki Diğer Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü kontrol altına alan bu gruplar, aynı gün içerisinde tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamışlardı. Akabinde, 5 Aralık'ta Hama kent merkezi de rejim güçlerinden alındı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik Humus ilinde ilerleyişlerine devam ederken, Dera ilinde 6 Aralık'ta gerçekleştirdikleri operasyonla il merkezini rejim güçlerinden geri almayı başardılar. Ayrıca, Suveyda il genelinin tamamı 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezini ele geçirdi.

Şam'ın güneybatısında ilerleyen gruplar ise 7 Aralık'ta başkent güney banliyölerine girmiş durumda. Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta PKK/YPG terör örgütüne karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.