DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.472.641,38 0,37%

Humus'ta Rejim Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

Beşşar Esed rejimi karşıtı güçler, Humus kent merkezinde önemli bir zafer elde ederek kontrolü sağladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 00:21
Humus'ta Rejim Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

Rejim Karşıtı Gruplar Humus Kent Merkezine Hakim Oldu

Suriye'nin başkenti Şam'a açılan Humus ilinde, Beşşar Esed rejimi karşıtı güçler, kent merkezine hakim olmayı başardı. 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle yaşanan çatışmalar sonrasında Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki rejim karşıtı gruplar, ilerlemeye devam etti.

Şiddetli çatışmaların ardından iç kesimlere giren gruplar, kent merkezinin kontrolünü sağladılar. Humus, stratejik önemi bakımından taraflar arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerden biri olarak kayıtlara geçti. Rejim güçleri, grupların ilerlemesini durdurmak amacıyla yoğun hava saldırıları düzenlese de, çok sayıda kayıp veren rejim güçleri kent merkezinden çekilmek zorunda kaldı.

Suriye'deki Diğer Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü kontrol altına alan bu gruplar, aynı gün içerisinde tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamışlardı. Akabinde, 5 Aralık'ta Hama kent merkezi de rejim güçlerinden alındı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik Humus ilinde ilerleyişlerine devam ederken, Dera ilinde 6 Aralık'ta gerçekleştirdikleri operasyonla il merkezini rejim güçlerinden geri almayı başardılar. Ayrıca, Suveyda il genelinin tamamı 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezini ele geçirdi.

Şam'ın güneybatısında ilerleyen gruplar ise 7 Aralık'ta başkent güney banliyölerine girmiş durumda. Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta PKK/YPG terör örgütüne karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.

İLGİLİ HABERLER

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı
2
Burkina Faso'da Yeni Başbakan Jean Emmanuel Ouedraogo Atandı
3
Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı
4
ABD, Ukrayna'ya 988 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunacak
5
Vatikan'da 21 Yeni Kardinal Törenle Atandı
6
Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Vurgusu
7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor