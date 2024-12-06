Humus'ta Rejim Karşıtı Grupların İlerleyişi Sürüyor

Rejim Karşıtı Gruplar Humus'a Girdi

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, rejim karşıtı silahlı gruplar büyük bir ilerleme kaydetti. Bu gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine kadar ulaşmayı başardı.

27 Kasım'dan bu yana Suriye rejimi güçleri ile çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar, Humus ilinde etkili olmaya devam ediyor.

Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren militanlar, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, şehir merkezinin iç kesimlerine kadar girdi.

Çatışmalar Devam Ediyor

Taraflar arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, rejim karşıtı gruplar kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da ilerlemeye çalışıyor.

Suriye'deki Genel Durum

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir bölümünü kontrolüne alan bu gruplar, İdlib genelinde de hakimiyet sağlamıştı.

5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden alan silahlı gruplar, Humus ilinde de çeşitli yerleşim alanlarını ele geçirerek ilerleyişlerini sürdürmüş durumda.

Diğer yandan, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.