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Humus'ta Rejim Karşıtı Güçler Kent Merkezine Hakim Oldu

Suriye'nin Şam'a açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 00:09
Humus'ta Rejim Karşıtı Güçler Kent Merkezine Hakim Oldu

Humus'ta Yeni Bir Dönem Başladı

Suriye’nin başkenti Şam’a açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler şehir merkezine tamamen hakim oldu. Bu gelişme, savaşın gidişatını değiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rejim Karşıtı Güçlerin Başarısı

Humus ilinin merkezinde elde edilen bu kontrol, rejim karşıtı güçlerin son sürelerdeki en dikkat çekici zaferlerinden birini temsil ediyor. Uzmanlar, bu gelişmenin bölgedeki dengeleri sarsabileceğini ifade ediyor.

Rejim karşıtı güçlerin güçlenmesi, Suriye'deki çatışmaların seyrini değiştirebilir ve özellikle Şam çevresindeki direnişin artmasına yol açabilir.

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