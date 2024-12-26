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Humus'taki Alevi Toplumu, Mezhepsel Provokasyonlara Karşı Uyardı

Humus'taki Alevi sivil toplum kuruluşları, son günlerdeki mezhepsel protestolara dair endişelerini ve çağrılarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:50
Humus'taki Alevi Toplumu, Mezhepsel Provokasyonlara Karşı Uyardı

Suriye'nin Humus ilinde Alevi toplumu temsilcilerinden önemli uyarılar

Suriye'nin Humus ilindeki Alevi toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşları, ülkede dün bazı kentlerde düzenlenen protestolara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda, **mezhepsel sloganlar** ve kışkırtıcı konuşmaların asla kabul edilemeyeceği vurgulandı.

İç huzurun korunması gerektiği belirtildi

Humus kentindeki Alevi sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamada, "Mezhepsel kışkırtmalardan kaçınılması gerektiği" belirtilerek, toplum içinde iç huzurun korunmasının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, yetkili makamlara son gelişmeleri takip etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yeni yönetime, mezhepsel ifadelerin kullanılmasını suç sayan bir karar çıkarması talep edilirken, silah teslimlerinin hızlandırılması ve bu silahların yalnızca yetkili makamlarda bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Dün, Suriye'nin Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus kentlerinde bazı gruplar, meydanlarda mezhepsel sloganlar atarak toplandı. Bu grupların içinde yer alan bazı kişilerin, çatışmaya hazırlandıkları yönünde konuşmalarının sosyal medyada yayıldığı görüldü.

Suriye Geçici Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Lazkiye Valiliği, protestolara gerekçe gösterilen Halep'teki bir Alevi din adamına ait türbeye zarar verildiğine dair görüntülerin yaklaşık bir ay önceki çatışmalara ait olduğunu belirtti. Dini mekanların özenle korunduğu vurgulandı.

Ayrıca, Tartus ve Lazkiye'de devrik rejimin savaş suçlularına yönelik artan arama tarama faaliyetleri sırasında silahlı grupların güvenlik güçlerine ateş açtığını ve bu olaylarda 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade edildi. Bölgedeki güvenlik durumunun daha da güçlendirilmesi için takviye birlikler gönderildi.

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