Hunan Eyaletinde Zincirleme Trafik Kazası: 6 Ölü

Hunan'da Trajik Trafik Kazası
Çin'in güneyinde, Hunan eyaletine bağlı Cucou şehrinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın, sabah saatlerinde Lusong Köprüsü üzerinde meydana geldiği öğrenildi.
Kazanın Sebebi ve Sonuçları
Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığı bilgilere göre, bir otomobilin, arkasından gelen bir taksiye çarpması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeritteki araçlara çarptığı bilgisi verildi. Bu talihsiz kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştır.
Yaralıların Durumu ve Soruşturma
Yaralılar, olay yerinden hemen sonra çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.