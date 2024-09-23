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Hunan Eyaletinde Zincirleme Trafik Kazası: 6 Ölü

Çin'in Hunan eyaletinde bir köprüde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 08:52
Hunan Eyaletinde Zincirleme Trafik Kazası: 6 Ölü

Hunan'da Trajik Trafik Kazası

Çin'in güneyinde, Hunan eyaletine bağlı Cucou şehrinde yaşanan zincirleme trafik kazasında, 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın, sabah saatlerinde Lusong Köprüsü üzerinde meydana geldiği öğrenildi.

Kazanın Sebebi ve Sonuçları

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığı bilgilere göre, bir otomobilin, arkasından gelen bir taksiye çarpması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeritteki araçlara çarptığı bilgisi verildi. Bu talihsiz kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralanmıştır.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Yaralılar, olay yerinden hemen sonra çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

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