Hunter Biden'ın Burisma İçin ABD'den Yardım Talebi

Hunter Biden ve Burisma İlişkisi

New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukrayna merkezli enerji şirketi Burisma için ABD hükümetinden yardım talebinde bulundu.

Yardım Talebi Mektubu

Gazete, Hunter Biden'ın babası Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde, Burisma'nın İtalya'da sürdürdüğü jeotermal enerji projesi ile ilgili olarak ABD'nin Roma Büyükelçisi John R. Phillips'e bir mektup yazdığını bildirdi. Mektupta, Burisma için ABD'den yardım istendiği ifade ediliyor.

Büyükelçinin Açıklamaları

Büyükelçi Phillips, NYT'ye verdiği demeçte, çok sayıda mektup aldığını fakat Hunter Biden'ın kendisine Burisma ile ilgili bir mektup yollayıp yollamadığını hatırlamadığını belirtti. Phillips, böyle bir durumda dikkat etmem gerektiğini, ancak bu tür talepleri teşvik etmek istemediğini ifade etti.

Avukatın Açıklamaları

Biden'ın avukatı Abbe Lowell, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir toplantı gerçekleşmedi, hiçbir proje hayata geçmedi, ABD'de hiç bir şey talep edilmedi ve sadece İtalya'da bir tanışma talep edildi." diye belirtti.