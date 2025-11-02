Huntingdon tren saldırısı: Polis terör bağlantısı olmadığını açıkladı

Ulaştırma Polisi ve Başkomiser John Loveless'in açıklamaları

İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP), Huntingdon kentindeki trende dün gece yaşanan bıçaklı saldırının terör bağlantılı olmadığını duyurdu. BTP, olayda ağır yaralanan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

BTP'de görevli Başkomiser John Loveless, Huntingdon tren istasyonu önünde yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili ihbarın dün akşam 19.42'de (TSİ 22.42) alındığını ve 8 dakika içinde silahlı polis ile ambulansın olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Loveless, Doncaster'dan Londra'ya giden trende saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen iki kişinin trende gözaltına alındığını aktardı. "32 yaşında İngiltere vatandaşı siyahi bir erkek ile 35 yaşında İngiltere vatandaşı, Karayip kökenli bir erkek, cinayete..." ifadesini kullandı.

Adres verdiği bilgilere göre, bu iki şüpheli cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. "İkisi de İngiltere doğumlu şüpheliler, farklı karakollarda gözaltında tutulmaya devam ediyor ve sorgulamaları sürüyor," dedi.

Loveless ayrıca saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun durumlarının ağır olduğunu, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini belirtti. Tedavisi süren 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.

Başkomiser Loveless, "Şu aşamada bunun terör saldırısı olmadığını düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde saldırganların motivasyonunu belirlemek için incelememiz sürüyor," şeklinde konuştu.

Dün akşam durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatıldığı, ancak seferlerin şu aşamada Huntingdon'da durmayacağı duyuruldu.

Saldırının ardından Kral 3. Charles, Başbakan Keir Starmer, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve çok sayıda hükümet yetkilisi, siyasi parti temsilcisi ile sivil toplum kuruluşu geçmiş olsun açıklamaları yayımladı.

İngiltere’nin Huntingdon kentinde, Londra’ya giden bir trende iki saldırganın 10 kişiyi bıçaklamasının ardından adli inceleme ekipleri olay yerinde çalışmalar yürüttü.