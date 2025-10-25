Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

Hurda Teşviki paketi yola çıktı: Kartlar yeniden dağıtılabilir

Otomobil piyasasında dengeleri değiştirmesi beklenen hurda teşviki düzenlemesi için düğmeye basıldı. Uzun süredir beklenen paket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak yeniden masaya getirildi. Paketle hem trafikteki yaşlı araç parkının eritilmesi ve güvenliğin artırılması, hem de yerli otomobil üretiminin desteklenerek ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor. Hurda Yasası teklifinin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Teşvikin merkezinde: 25 yaş, ÖTV muafiyeti ve yerlilik

Paketin merkezinde, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara, sıfır kilometre yerli otomobil alımlarında sağlanması beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti veya indirimi bulunuyor. Bu düzenleme, yüksek sıfır araç fiyatları nedeniyle alım güçlüğü çeken vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Hurda Teşviki ile Alınacak 12 Yerli Otomobil Modeli

Hurda teşviki kapsamına girecek araçlarda önemli bir şart var: alınacak yeni aracın Türkiye'de üretilmesi ve yerlilik oranının %40 ve üzerinde olması gerekiyor. Bu kriterleri karşılaması beklenen markalar ve modeller şu şekilde sıralanıyor: Togg: T10X; Fiat: Egea, Egea Cross, Fiorino; Hyundai: i10, i20, Bayon; Ford: Tourneo Custom, E-Transit, Transit; Toyota: C-HR; Volkswagen: Transporter.

Hurda Teşvikinden Yararlanma Şartları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taslağına göre Meclis'te kabul edilmesi halinde uygulanacak temel şartlar şu şekilde olacak:

25 Yaş Şartı: Teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşın, model yılı 2001 ve altı olmak üzere 25 yaşını doldurmuş eski bir aracını hurdaya çıkarması gerekiyor.

Yerlilik Zorunluluğu: Hurdaya ayrılan aracın yerine alınacak sıfır kilometre aracın Türkiye'de üretilmiş olması ve %40 asgari yerlilik oranını sağlaması şartı aranacak.

ÖTV Muafiyeti: Bu şartları sağlayanlara, yeni araç alımında ÖTV muafiyeti veya modelin fiyatına göre kademeli bir ÖTV indirimi uygulanması bekleniyor.

Tek Seferlik Hak: Düzenlemeden her vatandaşın yalnızca bir defaya mahsus yararlanmasına izin verilecek.

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile entegrasyon

Hurda teşviki paketinin sosyal boyutunda öne çıkan unsur, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" ile entegrasyonu. Program özellikle 3 ve daha fazla çocuğu olan, düşük gelir grubundaki aileleri hedefliyor. Bu kapsamda hedeflenen ailelere Togg, Egea, i20 gibi yerli modellere erişimi kolaylaştırmak için özel finansman modelleri ve uzun vadeli ödeme planları sunulması planlanıyor.

Uygulama ne zaman başlayacak?

Hurda teşviki düzenlemesi şu anda teklif aşamasında bulunuyor. Uygulamanın resmi olarak başlaması için teklifin öncelikle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması gerekiyor. Piyasa, Meclis'ten çıkacak nihai kararın ayrıntılarını, özellikle sağlanacak ÖTV ve KDV teşviklerinin boyutunu bekliyor; indirim oranları yasalaşma sürecinde netleşecek.