Hurda Teşviki Geri Döndü: ÖTV'siz Alınacak Araçlar ve Şartlar

Hurda Teşviki Geri Döndü: ÖTV'siz Araçlar ve Şartlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan hurda teşviki düzenlemesi, 2025 yılı için yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla anılan paket, ekonomik canlanma sağlamayı, trafikteki yaşlı ve çevre kirliliğine yol açan araçları azaltmayı ve yerli üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Hurda Teşvik Yasası Meclis'te

Uzun süredir beklenen düzenleme, Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemenin hedefleri arasında, trafikten çekilecek eski araçların yerine daha güvenli, teknolojik ve yerli üretim araçların tercih edilmesinin teşvik edilmesi bulunuyor. Haber kaynaklarına göre taslak, kara, kamyonet ve minibüs gibi geniş bir araç grubunu kapsıyor.

Teşvikten Kimler Faydalanabilecek?

Yaş sınırı: Taslağa ilişkin ilk bilgilere göre hurdaya ayrılacak aracın 2000 model veya daha eski (25 yaş ve üzeri) olması planlanıyor. Bununla birlikte düzenlemenin genel hedefleri arasında 20 yaş ve üzeri çok sayıda aracın trafikten çekilmesi de yer alıyor.

Araç türü: Otomobil, kamyonet ve minibüs gibi farklı araç tipleri program kapsamında değerlendirilecek.

Aile desteği: Ailede en az 3 çocuk bulunması başvurularda öncelik sebebi sayılacak.

Yerlilik oranı: Satın alınacak yeni aracın yerli üretim şartı olarak asgari %40 yerlilik oranı aranacak.

Kullanım sınırlaması: Her vatandaş bu teşvikten bir defa yararlanabilecek. Başvuruların, aracın hurdaya ayrıldığına dair belgenin alınmasının ardından e-Devlet üzerinden yapılması planlanıyor.

ÖTV'siz Alınacak Modeller

Paketin en dikkat çekici yönlerinden biri, bazı modeller için sağlanacak ÖTV avantajları ve hibeler. Taslakta öne çıkan modeller şunlar:

Togg T10X ve T10F: Türkiye'nin yerli otomobili Togg, teşvikin en ön plana çıkan markası. Elektrikli Togg modelleri için 1 milyon TL'ye varan hibe desteği ve tam ÖTV muafiyeti öngörülüyor.

Fiat Egea Ailesi ve Fiorino: Egea Cross ve ticari kullanımdaki Fiorino, yüksek yerlilik oranlarıyla teşvik kapsamında daha ulaşılabilir hale gelecek.

Hyundai i10, i20 ve Bayon: İzmit fabrikasında üretilen bu modeller, teşvikten faydalanacak popüler seçenekler arasında yer alıyor.

Toyota C-HR Hybrid: Sakarya'da üretilen hibrit C-HR, çevre dostu tercih arayanlar için cazip bir alternatif olacak.

Ford Ticari Araçlar: Kocaeli üretimi Tourneo Custom, Transit ve elektrikli E-Transit gibi ticari modeller de esnaf ve KOBİ'ler için alım kolaylığı sağlayacak.

ÖTV İndirimi Ne Kadar Olacak?

Düzenlemede öngörülen ÖTV indirimi, aracın türü ve motor hacmine göre farklılık gösterecek. İlk değerlendirmelere göre beklentiler, indirimin sıfır araç fiyatlarında %40 ila %50 civarında bir düşüş yaratabileceği yönünde.

Hurda teşvikiyle ilgili ayrıntılı şartlar ve kesin usuller, taslağın Meclis sürecinin ve Resmî Gazete yayımlanmasının ardından netleşecek.