HÜRJET, DOA ve POA Onaylarıyla Sertifikasyon Eşiğini Aştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET'in sertifikasyon sürecinde önemli bir aşamanın başarıyla geride bırakıldığını açıkladı.

Görgün'ün açıklaması

Görgün, sosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir."

Görgün ayrıca, "Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil, aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır. Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın işbirliğiyle, semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DOA ve POA ne anlama geliyor?

DOA (Tasarım Organizasyonu Onayı), bir şirketin uçak veya uçak parçaları tasarlama ve bu tasarımları sertifikalandırma konusunda gerekli süreçlere, mühendislik altyapısına ve kalite yönetim sistemine sahip olduğunu tescilleyen; Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından verilen bir yetkinlik belgesidir.

POA (Üretim Organizasyonu Onayı) ise üretim tarafını kapsayan, yine EASA tarafından verilen ve bir şirketin tasarlanan parçaları veya uçakları uluslararası kalite ve emniyet standartlarına uygun şekilde üretebileceğini gösteren bir yetkidir.

HÜRJET'in DOA ve POA belgelerini alması, projenin hem tasarım hem de üretim boyutunda uluslararası standartlarla uyum içinde ilerlediğinin önemli bir göstergesi kabul ediliyor.