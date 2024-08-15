Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi Açılıyor!

Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi Açılış İçin Gün Sayıyor

Atatürk Üniversitesi, 700 metrekarelik alanı ve sergi ile matbaa bölümleriyle Türkiye’nin en büyük baskı müzelerinden birini hayata geçirmek için son aşamalara geldi.

Kültürel Mirasın Yeniden Canlanması

Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden alınan bilgilere göre, üniversite kültürel mirasına yeni bir eser kazandırmak amacıyla hazırlıklarını sürdürmektedir. Daha önce Buz Müzesi, Tarım Aletleri Müzesi gibi önemli kültürel varlıkları barındıran Atatürk Üniversitesi, şimdi de baskı müzesi ile koleksiyonunu zenginleştiriyor.

32 Farklı Makine ve Binlerce Metal Harf

Baskı müzesinde toplamda 32 baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası makine ile binlerce hurufat (metal harf) ve baskı malzemesi sergilenecek. Bu malzemelerin çoğunun kondisyonunun iyi olması ve nadir bulunması, müze koleksiyonunun değerini daha da artırıyor.

Rektörden Önemli Açıklamalar

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, müzenin toplumsal ve akademik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Çomaklı, "Eğitim ve araştırmaya verdiğimiz önemi somutlaştıran bu müze, geçmişin izlerini anlamamız ve zengin mirası sahiplenmemiz açısından önemli bir platform olacak" dedi.

Yakında Ziyarete Açılacak

Hedeflenen açılış sonrasında müze, hem üniversite bünyesinden hem de dışarıdan gelen araştırmacıları ağırlamaya başlayacak. Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi, üniversitenin eğitim, kültür ve bilim alanındaki öncü rolünü bir kez daha gözler önüne serecek.

Atatürk Üniversitesinin 700 metrekare alana kurulu sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi" açılış için gün sayıyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde uzun yıllar özenle muhafaza edilen ancak pasif durumda olan Basımevi'nin dönüştürülerek müze olarak kullanımı için son aşamaya gelindi.

Atatürk Üniversitesinin 700 metrekare alana kurulu sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi" açılış için gün sayıyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde uzun yıllar özenle muhafaza edilen ancak pasif durumda olan Basımevi'nin dönüştürülerek müze olarak kullanımı için son aşamaya gelindi.

Atatürk Üniversitesinin 700 metrekare alana kurulu sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi" açılış için gün sayıyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde uzun yıllar özenle muhafaza edilen ancak pasif durumda olan Basımevi'nin dönüştürülerek müze olarak kullanımı için son aşamaya gelindi.

Atatürk Üniversitesinin 700 metrekare alana kurulu sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi" açılış için gün sayıyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde uzun yıllar özenle muhafaza edilen ancak pasif durumda olan Basımevi'nin dönüştürülerek müze olarak kullanımı için son aşamaya gelindi.

Atatürk Üniversitesinin 700 metrekare alana kurulu sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi" açılış için gün sayıyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde uzun yıllar özenle muhafaza edilen ancak pasif durumda olan Basımevi'nin dönüştürülerek müze olarak kullanımı için son aşamaya gelindi.

Atatürk Üniversitesinin 700 metrekare alana kurulu sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi" açılış için gün sayıyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde uzun yıllar özenle muhafaza edilen ancak pasif durumda olan Basımevi'nin dönüştürülerek müze olarak kullanımı için son aşamaya gelindi.