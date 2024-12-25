Hüseyin Baş'a 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Soruşturması

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hakkında Soruşturma

Ağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin son toplantısında sarf ettiği sözlerle gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baş'ın 22 Aralık'ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret teşkil eden ifadeler kullandığına dikkat çekti.

Soruşturmanın Detayları

Yapılan resmi açıklamada, Baş hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Söz konusu konuşmanın içeriği ve etkileri merak konusu olurken, siyasi atmosferde yeni tartışmalara yol açması bekleniyor.