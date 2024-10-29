Hüseyin Kağıt'tan Cumhuriyet Bayramı Konseri

Hüseyin Kağıt Adana'da Cumhuriyet Bayramı İçin Performans Sergiledi

Türk müziğinin sevilen ismi Hüseyin Kağıt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Adana'nın Aladağ ilçesinde sahne aldı. Kağıt, Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen konser etkinliğinde, Atatürk Kent Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu.

Konserde Coşku Doruğa Ulaştı

Konsere katılanlar, Hüseyin Kağıt'ın seslendirdiği sevilen parçalarla keyifli anlar yaşadı ve sanatçıya sık sık eşlik etti. Bu özel günün coşkusunu paylaşan kalabalık, duygusal anlar yaşadı.

Teşekkür Mesajı

Konserin ardından, Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, Hüseyin Kağıt'a ve etkinliği izlemeye gelen tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.