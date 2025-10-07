Hüseyin Kocabıyık Tutuklandı: 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması

Eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Tutuklandı

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya paylaşımları ve bir gazeteye verdiği röportaja ilişkin olarak başlatılan soruşturma kapsamında 'zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kocabıyık hakkında sosyal medya paylaşımları ve röportajına ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kocabıyık, Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Kocabıyık, savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kocabıyık'ın 'zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın Sevk Yazısındaki Değerlendirmeler

Savcılığın sevk yazısında, Kocabıyık'ın sosyal medya hesabı üzerinden mart, eylül ve ekim aylarında yaptığı paylaşımlar ile bir gazeteye verdiği röportajda 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işlediği ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yazıda, şüphelinin alınan ifadesinde söz konusu paylaşımları yaptığını kabul ettiği, ancak Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir hakarette bulunmadığını beyan ettiği belirtildi.

Savcılık değerlendirmesinde, şüphelinin cumhurbaşkanına yönelik olduğu kabul edilen ifadelerinin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, sözlerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu kaydedildi. Ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun gerçekleştiği vurgulandı.

Sevk yazısında, şüphelinin 'cumhurbaşkanına yönelik alenen hakaret' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle suçun zincirleme şekilde işlendiğinin değerlendirildiği, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutuklama talep edildiği belirtildi.