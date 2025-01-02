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Hüseyin Yayman: Sosyal Medya Giriş Yaşı ve Dijital Telif Yasası Üzerine Değerlendirmeler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya girişi için yaş düzenlemesi ve dijital telif yasasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:44
Hüseyin Yayman: Sosyal Medya Giriş Yaşı ve Dijital Telif Yasası Üzerine Değerlendirmeler

Hüseyin Yayman'dan Sosyal Medya Giriş Yaşı Açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılan basın toplantısında, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarıyla birlikte ortak çalışma yürüttüklerini belirten Yayman, sosyal medyaya giriş yaşı ile ilgili bir düzenleme planladıklarını duyurdu.

Dijital Telif Yasası Üzerine Çalışmalar

Yayman, 2025 yılına kadar dijital platformların temsilcileriyle iletişimi sürdüreceklerini ve dijital telif yasasının acilen hayata geçmesi gerektiğini ifade etti. "Artık emek hırsızlığı, bizleri sözün bittiği yere getirdi," diyen Yayman, bu konudaki kararlılıklarını vurguladı.

Aileleri ve Gençleri Koruma Amacı

Yayman, "Sosyal medya yıkıcı etkileri ile öne çıkmakta; ailelerin temeline dinamit koymakta ve gençlerin geleceğini çalmaktadır. Biz bunu asla kabul etmiyoruz," dedi. Sosyal medya girişi için önerilen yaş sınırlamaları hakkında uzmanlarla birlikte karar verileceğini belirten Yayman, ailelerin talepleri doğrultusunda 13 yaşın öne çıktığını kaydetti.

Suriye Gelişmelerine Dikkat Çekti

Yayman, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "Suriye'de asla bir 'Teröristana' ya da 'Davut Koridoru'na müsaade edilmeyecektir," ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin terörden çektiği acılara da dikkat çekerek, Devlet Bahçeli'nin çağrısının tarihsel bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

DEM Partisi'ne Çağrı

Yayman, DEM Partisi'nin tarihi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu noktada PKK’nın silah bırakması ve Türkiye'de eylem yapmaması için daha cesur bir duruş sergilemesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, Şubat ayında Türkiye'de silahların bırakılmasını beklediklerini ifade etti.

Hüseyin Yayman, Suriye'deki duruma ve Türkiye’nin geleceğine dair, "Önemli provokasyonlar olmazsa, Şubat ayında önemli gelişmeler yaşanacak," değerlendirmesinde bulundu.

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