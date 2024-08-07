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Husi Güçlerinin İsrail Gemilerine Yönelik Saldırılar

Yemen'deki Husi gruplarının, Ekim 2023'ten bu yana toplam 41 İsrail gemisini hedef aldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 00:26
Husi Güçlerinin İsrail Gemilerine Yönelik Saldırılar

Husi Güçlerinin Hedefinde İsrail Gemileri

Yemen'in Husi güçlerinin, Gazze Şeridine destek operasyonlarının başlamasından bu yana, toplamda 41 İsrail gemisini hedef aldığı belirtildi. Bu bilgiler, Husilere yakın olan el-Mesire televizyon kanalı tarafından yayımlandı.

Hedef Alınan Gemilerin Sayısı Arttı

Haberin devamında, Yemen açıklarında Husi güçlerinin, Gazze'ye destek vermek amacıyla 170 gemiyi hedef aldıkları ifade edildi. Bu süre zarfında, Kızıldeniz, Umman Denizi, Hint Okyanusu ve Akdeniz'de ise 72 Amerikan ve 12 İngiliz gemisinin saldırıya uğradığı bildirildi. Ayrıca, İsrail limanlarına ürün taşıyan 45 şirkete ait gemilere de saldırılar gerçekleştirildi.

Kızıldeniz'deki Durum

Husilerin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla, 31 Ekim 2023'ten beri özellikle İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyduğu ve bazılarını insansız hava araçları ile füzelerle hedef aldığı kaydedildi. Bu eylemler, birçok uluslararası gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almasına sebep oldu.

Uluslararası Tepkiler

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek, 18 Aralık 2023 tarihinde Refah Muhafızı Operasyonu adını verdikleri uluslararası bir deniz görev gücünü oluşturma kararı aldı. Bu operasyona birçok ülke katılacak. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılar düzenlemesi üzerine, Husi güçleri bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.

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