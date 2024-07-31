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Husi Lider Heniyye'ye Suikastın Sonuçlarını Değerlendirdi

Husi lider Abdulmelik el-Husi, İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın savaşın boyutunu artıracağını belirtti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:35
Husi Lider Heniyye'ye Suikastın Sonuçlarını Değerlendirdi

Husi Lider Abdulmelik el-Husi'den Suikast Açıklaması

Yemen’deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’da uğradığı suikastın İsrail ile savaşın kapsamını genişleteceğini ifade etti.

Suikast ve Yansımaları

Husi, Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikastla ilgili olarak, “Heniyye, Kudüs ve Filistin yolunda hayatını feda etmiş büyük bir İslam şehididir” diyerek, ailenin, Hamas Hareketi'nin, Filistin halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun dileklerini iletti.

Husi sözlerine şu şekilde devam etti: “Hamas liderine yapılan bu suikast, savaşı daha geniş bir boyuta taşıyacak ve sonuçları İsrail için ciddi olacaktır. Cihat ve direniş eksenindeki kardeşlerimizle birlikte, şehit Heniyye ve mazlum Filistin halkının intikamını almakta kararlıyız.”

Filistin ve Gazze’ye Destek

Ayrıca, Husi, son on ayda ABD'nin işbirliğiyle İsrail’in Gazze Şeridi ve Filistin halkına yönelik uyguladığı soykırım savaşına dair desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Hizbullah’a Taziye

Husi, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ün İsrail tarafından öldürülmesi üzerine tüm Lübnan halkına taziye dileklerini iletti.

Heniyye’nin Durumu

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran’da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah Heniyye'nin konutuna bir saldırı düzenlendiğini bildirmiştir. Hem İran hem de Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutmasına rağmen, İsrail yetkilileri olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

İsrail'in Hava Saldırısı

Öte yandan, İsrail ordusu Hizbullah komutanı Fuad Şükür’ü hedef alan hava saldırısının ardından, 1983'teki Beyrut olayına katıldığı iddiaları nedeniyle Washington'un ödül koyduğu isimler arasındaydı.

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar ve İsrail ile Lübnan arasında yaşanan askeri gerilim, 'Mavi Hat' sınır hattında gerginliğin sürdüğünü göstermektedir.

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