Husi Liderden ABD'ye Sert Misilleme Tehdidi: 'Daha Ağır ve Rahatsız Edici Olacak'

Husiler, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşı ağır misilleme hamleleri yapacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 23:42
Husi Liderden ABD'ye Sert Misilleme Tehdidi: 'Daha Ağır ve Rahatsız Edici Olacak'

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde "daha ağır ve daha rahatsız edici misilleme seçeneklerini" hayata geçireceğini açıkladı. Husi lideri Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ın Husi güçlerle çatışmaların ardından Kızıldeniz'in en kuzeyine, 1300 kilometre uzağa çekildiğini iddia etti.

"Şu anda ABD saldırılarına karşı, uçak gemisinden, savaş gemilerinden ve diğer askeri unsurlardan yararlanarak yanıt veriyoruz," diyen Husi, "Ancak saldırılar devam ederse, daha büyük misilleme seçeneklerimiz mevcut," ifadelerini kullandı.

Husi ayrıca, "Eğer ABD Yemen'e saldırılarını sürdürürse, ona karşı daha ağır ve daha rahatsız edici misilleme hamlelerimiz olacak," dedi ve son 24 saat içinde USS Harry Truman uçak gemisini iki kez füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler, geçmişte yaptığı açıklamalarda İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre tanıdığını ve aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Yemen'deki yeni saldırısının askeri güçlerini geliştirmeye katkıda bulunacağını ifade ederken, gerginliği artırarak aynı şekilde karşılık vereceklerini kaydetti. Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını vurguladı ve saldırılar sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını bildirdi.

Husilerin, ABD ve İngiltere tarafından başkent Sana dahil bazı şehirlere düzenlenen hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıkladığı bildirildi.

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