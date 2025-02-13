Husiler: ABD, İsrail'i Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etmeye Teşvik Ediyor

Husiler, ABD'yi İsrail'i Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etmeye Teşvik Etmekle Suçladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'yi, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmeye teşvik etmekle suçladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, açıklamasında ABD'nin Gazze'deki Filistinlilerin barınma ihtiyaçları için çadır ve karavan girişinin sağlanması konusundaki insani yükümlülüklerini ihlal etmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Husi, ABD ve İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını uygulamaya koyması durumunda füze, insansız hava araçları (İHA) ve deniz saldırılarıyla yanıt verecekleri tehdidinde bulunarak, Filistinlilere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'ye yönelik yardımların yetersizliğine de dikkat çeken Husi, bölgedeki evlerin büyük bölümünün yıkıldığını ve yapılan yardımların, Filistinlilerin toplam ihtiyaçlarının yalnızca %8'ini karşılayabildiğini belirtti.

Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarının ateşkes ve esir takası anlaşmasının gerekliliklerini yerine getirilmesini beklediğini hatırlatan Husi, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan hastaların çıkışında anlaşmanın gereklerine uymadığını ifade etti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail'in anlaşma şartlarına uyması durumunda esir takasını 15 Şubat Cumartesi günü sürdürmeye hazır olduklarını belirtirken, süreçte olumlu işaretler olduğunu aktardı.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta planlanan esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin belirtilen süreye kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak, gerilimin artabileceğini ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, eğer İsrailli esirler serbest kalmazsa ateşkesin tehdit altında olduğunu belirtti.